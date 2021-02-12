شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: الشناوى مثال للنجومية المستمرة.. وموسيمانى دخل تاريخ الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى محمد، لاعب الأهلى الأسبق، أن الفريق الأحمر تعامل بواقعية أمام بالميراس البرازيلى، فى مونديال الأندية ولم يقدم مباراة سيئة، بل قدم مباراة تستحق الإشادة بهم، فالأهلى يشرّف الكرة المصرية دائما.

وفيما يخص موسيمانى، قال شادى: "حقق بطولات، أى حقق تاريخ للأهلى، وبالتالى يكون اختياره من مجلس الإدارة اختيار موفق لتدريب الفريق، أما محمد الشناوى فهو نجم، ويجسد معانى النجومية، التى تعنى الاستمرارية على المستوى المميز، وهو ما يحافظ عليه اللاعب، ويتطور كل مباراة عن سابقيها، فالشناوى حالة استثنائية، وأرسل رسالة واضحة أن النجومية حالة مستمرة".

وأعاد موسيماني، المدير الفني للأهلي، كتابة التاريخ بعدما قاد الفريق للتويج بلقب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها في اليوم في قطر، حيث توج الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بالفوز بركلات الجزاء على بالميراس البرازيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.