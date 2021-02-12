شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: مصطفى محمد سيتألق فى أوروبا.. ومروان محسن ينقصه التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليونانى، أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للنجاح فى أوروبا واللعب لأكبر الأندية، لافتا إلى أن بدايته مع ناديه التركى جاءت مميزة للغاية ويستطيع الوصول للأفضل مع المزيد من الخبرات والتأقلم مع الأجواء الأوروبية.

وقال كوكا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1: "إن مروان محسن مهاجم الأهلى لاعب مجتهد ولكن ينقصه التوفيق فى الملعب وتسجيل الأهداف"، معلقا: "الكرة مش ماشية مع مروان محسن لكنه مهاجم جيد".

ووجه كوكا التحية للاعبى النادى الأهلى بعد الفوز على بالميراس البرازيلى وتتويجهم بالبرونزية بمونديال الأندية، موضحا أنه شاهد المباراة كما حرص على تهنئة بعض اللاعبين مثل محمد الشناوى وغيره بالفريق الأحمر.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الجمعة الرحلة رقم الرحلة رقم 3201 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها فريق النادى الأهلى الحائز على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة لليوم السابع أن الرحلة التى ستقل بعثة النادى الأهلى هى رحلة خاصة تتبع الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران والتى ستصل إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 2,40 دقيقة ظهر اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تهبط الرحلة بصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للطيران الخاص، حيث يتم إنهاء إجراءات البعثة عبر الصالة وخروجهم منها.

يذكر أن لاعبى فريق الأهلي توجوا بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ودخل الأهلي مباراة أمس بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.