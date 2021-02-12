شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى اليوم الخميس 11 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب إقامة اليوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 بالدورى المصرى، حيث استضاف غزل المحلة فريق سيراميكا ومصر المقاصة مع الإنتاج الحربى بافتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بجانب إقامة اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة، والذى جمع الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى.

الاتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى بهدف كريم الديب

تغلب فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى المواجهة المؤحلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

سيراميكا يفوز على غزل المحلة 2 / 0 ..فيديو وصور

حقق فريق سيراميكا فوز هام على غزل المحلة بنتجة 2 / 0 ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري ، في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 19 محتلا المركز الرابع بينما يتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 14 محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب.