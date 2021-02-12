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جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى اليوم الخميس 11 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب إقامة اليوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 بالدورى المصرى، حيث استضاف غزل المحلة فريق سيراميكا ومصر المقاصة مع الإنتاج الحربى بافتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بجانب إقامة اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة، والذى جمع الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى. 

الاتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى بهدف كريم الديب

تغلب فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى المواجهة المؤحلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الاتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى بهدف كريم الديب

سيراميكا يفوز على غزل المحلة 2 / 0 ..فيديو وصور

حقق فريق سيراميكا فوز هام على غزل المحلة بنتجة 2 / 0 ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري ، في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 19 محتلا المركز الرابع بينما يتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 14 محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب.

سيراميكا يفوز على غزل المحلة 2 / 0 ..فيديو وصور

 

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز 

ويتصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز أحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش برصيد 6 أهداف  بينما ياتى فى المركز الثانى يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك بنفس عدد الاهداف و بينما جون أوكويى إيبوكا مهاجم فريق إنبى فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف  . 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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