شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى : الحضرى معجزة حراسة المرمى.. والشناوى محتاج وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس الأهلى السابق وسموحة الحالى، أن محمد الشناوى بدأ مسيرته مع كرة القدم من الحامول، حتى وصل إلى الأهلى والعالمية من خلال مونديال الأندية، ومن قبلها كأس العالم.

وعن الحضرى قال ناجى، فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورت 2، إن الحضرى معجزة صعب تكرارها فى حراسة المرمى، والشناوى ما زال أمامه الوقت للوصول لمستوى الحضرى وتحقيق إنجازات جديدة. وعن قلة فرص احترف الحراس المصريين فى الخارج قال ناجى إن هذا بيرجع إلى التسويق السيئ لهم.

وحصد الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة، بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.