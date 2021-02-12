سيد الباروكى: أنا أول عربى أفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة

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القاهرة - سامية سيد - كشف سيد الباروكى السباح العالمى عن مشواره مع الرياضة واحترافه خارجيا، لافتا إلى أنه بدأ فى نادى هيئة قناة السويس مشيرا الى أنه أول عربى أفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة.

وأكد الباروكى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أنه لعب مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم عام 2003 مسافات طويلة.وتابع الباروكى قائلا: "بدأت المشوار الاحترافى عام 2006، وكنت طالع بطولة فى إيطاليا وهربت واشتغلت عامل نظافة، وعامل فى مطعم، وعامل فى بنزينة، وأنا فى البنزينة قابلت ناس معاهم زعانف سباحة ودلونى على نادى، ورحت عملت اختبارات هناك ومستوايا كان أفضل من الهواة الموجودين".

وأضاف الباروكى قائلا، بعد ذلك مساعد مدرب الإيطالي قام باختبارى ولكنه كان عنصريا ضدى، بعد 4 أيام استدعاني مدرب المنتخب الإيطالى للسباحة وقام باختبارى بنفسه ومنحنى 6 أشهر فرصة للعودة إلى مستوايا لأنى لم أتمرن لمدة سنة كاملة من الماء.