شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالبرونزية عدى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلي في تسطير تاريخ جديد في كأس العالم للأندية بعد التتويج بالميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

وحقق حسين الشحات نجم الأهلى رقما شخصيا، بالتتويج بالميدالية الثانية له في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث حصد الميدالية الفضية مع العين الإماراتي، في مونديال الأندية 2018 بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، قبل المشاركة مع الأهلي في الحصول على برونزية بطولة 2021.

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى.

ودخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل، يضم، كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.



محمد الشناوى



الشناوى يحتفل



الميدالية البرونزية



أيمن أشرف



تحية اللاعبين للجماهير



سعد سمير يحتفل مع وائل جمعة



طاهر ومعلول



فرحة الاهلى



فرحة أيمن أشرف