شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: مفيش مهاجم خد مكانى فى المنتخب.. ولا أفكر فى العودة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليونانى، أن عقده مع ناديه ممتد لموسمين مقبلين، لافتا إلى أنه لا يعرف أين سيكون الموسم المقبل وهل سيستمر مع ناديه أو ينتقل لناد آخر فى حالة تلقيه عرضا جيدا، وقال كوكا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه لا يفكر حاليا فى العودة إلى مصر واللعب بالدورى المصرى.

وأضاف كوكا أنه مندهش من الأقاويل التى تثار حول مسيرته مع المنتخب، موضحا أنه لا يوجد مهاجم فى مصر استطاع أن يأخذ مكانه فى منتخب مصر طوال السنوات الماضية، وأنه متواجد بشكل دائم مع المنتخب.

ووجه كوكا التحية للاعبى النادى الأهلى بعد الفوز على بالميراس البرازيلى وتتويجهم بالبرونزية بمونديال الأندية، موضحا أنه شاهد المباراة، كما حرص على تهنئة بعض اللاعبين مثل محمد الشناوى وغيره بالفريق الأحمر.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الجمعة الرحلة رقم الرحلة رقم 3201 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها فريق النادى الأهلى الحائز على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة لليوم السابع أن الرحلة التى ستقل بعثة النادى الأهلى هى رحلة خاصة تتبع الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران والتى ستصل إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 2,40 دقيقة ظهر اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تهبط الرحلة بصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للطيران الخاص، حيث يتم إنهاء إجراءات البعثة عبر الصالة وخروجهم منها.

يذكر أن لاعبى فريق الأهلي توجوا بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ودخل الأهلي مباراة أمس بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.