شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن : ابنى زعلان رغم التتويج بالبرونزية وهيبقى رقم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ابنه كان يتمنى إحراز ضربة الجزاء في صفوف بالميراس في كأس العالم للأندية، قائلا: "مروان كان يتمنى إحراز ضربة الجزاء وهو وضعها بشكل جيد، وبقول لمروان محسن خيرها فى غيرها وأنت حطيتها بشكل كويس".

وأوضح والد مروان محسن، خلال تصريحات تليفزيوينة، حقيقة زعل ابنه بعد تتويج الأهلي في برونزية كأس العالم قائلا: "ابني كان زعلان رغم تتويج الأهلي بالبرونزية في كأس العالم ولم أتواصل مع مروان وأتركه حتى يهدأ ولكن شاهدنا أنه كان حزينًا بسبب ضياع ضربة الجزاء أمام بالميراس، وانتظروا ابنى فى ثوب جديد وهيبقى رقم واحد".

ووجه والد مروان محسن رسالة إلى ابنه بعد حزنه بسبب ضياع ضربة الجزاء أمام بالميراس قائلا: "بقولك يا مروان متزعلش أنت دايمًا كنت بتجب أهداف وشوّيط من برة منطقة الجزاء، وانتظروا ابني في ثوب جديد وهيبىق رقم واحد إن شاء الله، ومروان لم يخبرني ويأخذ رأيي في عرض الإسماعيلي، ولكن الإسماعيلي ناد كبير، ولكن أتمنى أن يختتم ابني مروان مسيرته الكروية في النادي الأهلي".

وعلق والد مروان محسن على ضياع فرصة محققة للنادي الأهلي من جانب مروان محسن في نهاية مباراة الأهلي أمام الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، قائلا: "الجميع يواجهه سوء توفيق ولكننى لم أتحدث مع مروان في مثل هذه الفنيات".

ورد والد مروان محسن على الانتقادات التى وجهها البعض إلى نجله قائلا: "الناس اللى بتنتقد مروان كانت تتمنى تلعب أمام الأهلي ولو دقيقة واحدة، ومروان ثقتى فيه كبيرة جدا وهيستعيد فورمته في أسرع وقت".