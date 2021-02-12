شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ردا على مقارنة الأهلي بالزمالك: إيه اللى جاب القلعة جنب البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على بعض الجماهير التي تقارن نادي الزمالك بالأهلي قائلا: "في ناس بتقول لو الزمالك كان واجه الدحيل كان هيكسبه كتير، ولو كان لاعب بايرن ميونخ كان هيلعب أفضل من ذلك، ومستغرب من الجماهير اللي بتقارن الزمالك بالأهلي وبقولهم إيه اللي جاب القلعة جنب البحر".

وعلق أحمد بلال على فوز النادي الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية قائلا: "الأهلي سيطر على مباراة بالميراس من أولها لآخرها، على جميع الجوانب الدفاعية والهجومية، والأهلي ركب الجيم و موسيماني أقنعني في مباراة بالميراس وذاكر المنافس بشكل جيد، على عكس إني كنت مختلف معاه في طريقة لعبه بمبارتي الدحيل وبايرن ميونخ وكنت شايف أن الأهلي كان عنده أفضل في الأداء".

وأوضح أحمد بلال خلال تصريحات تليفزيونية على فرحة بعض الجماهير بخسارة النادي الاهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بهدفين نظيفين قائلا: "ضد الجماهير التي فرحت خسارة هدفين أمام بايرن ميونخ فالأهلي بطل وضد الفرحة بعد خسارته بأي نتيجة والأهلي بطل وانا بقول الأهلي كان عنده أفضل أمام بايرن ميونخ".

وقال نجم النادي الأهلي سابقًا، إن أداء النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ لم ينال رضاه لكنه أثنى على نتيجة المباراة في ظل قوة المنافس وهو بطل قارة أوروبا قائلا "الناس اللي بتقول أن الأهلي لم يلعب بشكل قوي أمام بايرن والزمالك لو لعب كان هيلعب أكثر من كدة وعاوز أقول أن الزمالك لو كان واجه بايرن ميونخ كان هيخسر منه خمسة أو ستة".