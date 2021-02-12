شاهد.. تصريحات لاعبى الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لتصريحات بعض لاعبى الفريق الأحمر عقب التتويج بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر على رأسهم النيجيرى جونيور أجاى وأكرم توفيق و طاهر محمد طاهر.

صعد لاعبو فريق النادي الأهلي إلى منصة التتويج وتسلموا الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال مباراتهما معاً اليوم، الخميس، وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتسليم فريق بايرن ميونخ الميداليات الذهبية، فيما حصد فريق تيجريس المكسيكي على الميدالية الفضية بعدما فاز بطل ألمانيا على نظيره المكسيكي بهدف نظيف في نهائي البطولة قبل أن يحصد الأهلي على الميدالية للمرة الثانية في تاريخ النادي بعدما سبق وحصل عليها عام 2006.

وأعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم ‏على بالميراس البرازيلي والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وقال طاهر إن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في إسعاد جماهيرهم في كل ‏مكان بحصد هذا الإنجاز الكبير، وأوضح لاعب الأهلي أن شخصية اللاعبين وإصرار الجميع على حصد ميدالية في كأس ‏العالم للأندية كانت كلمة السر في التتويج بالمركز الثالث على مستوى العالم.‏

وأشار طاهر إلى أن جماهير الأهلي لعبت دورًا بارزًا جدًّا، وكانت الدافع القوي لهم من أجل ‏تحقيق هذا الإنجاز، مشددا على أن الفريق يلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا منذ الوصول إلى الدوحة ‏من جماهير الأهلي.

‏ واختتم طاهر محمد طاهر حديثه قائلًا: «كرة القدم لعبة جماهيرية واللعب دون جماهيرنا أمر ‏سلبي جدا، ومن ثم كنا سعداء بخوض مباريات المونديال في حضور جماهيرنا العظيمة، ‏التي ساندتنا بقوة ودفعتنا إلى هذا الإنجاز».‏