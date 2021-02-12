شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة طلائع الجيش وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة اليوم بين طلائع الجيش وسموحة فى الأسبوع الثالث عشر من عمر الدورى المصرى، كما اختارت الحكم نادر قمر الدولة حكما للفيديو.

وأثبتت المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها فريق سموحة، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام، إصابة عرفة السيد لاعب الفريق السكندري بفيروس كورونا وسلبية مسحة باقي اللاعبين، كما أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة، الجهاز الادارى بنادى طلائع الجيش بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل استعداداً لمواجهة سموحة .

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش خلال الأيام الماضية على دراسة مباريات سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته فى الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه أحمد سمير فى مواجهة سموحة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز، التى خسرها الفريق بهدف دون رد بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، ويتساوى أحمد سمير بصدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء، مع يوسف أوباما مهاجم الزمالك صاحب نفس الرصيد.

ويستعيد الطلائع فى مواجهة سموحة جهود مدافعه على الفيل الذى غاب عن مواجهة بيراميدز بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود محمد ناصف الظهير الأيسر فى مباراة سموحة المقبلة بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز.

وفى وقت سابق، أكد أحمد سمير هداف الدورى أن التعادل مع المقاولون العرب نتيجة جيدة، خاصة أنه كان لقاء صعبا، فى ظل بيع أكثر من لاعب من الذئاب، ولكن النقطة التى حصدها الطلائع ستفرق مع الفريق فيما هو قادم فى مسابقة الدورى، وسيطمع الطلائع فى المستوى الأفضل خلال الفترة القادمة.

وقال اللاعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، إنه سجل هذا الموسم حتى الآن 6 أهداف تصدر بهم ترتيب هدافى الدورى، لكن لم يسجل أى منهم فى مرمى الزمالك، مقارنة بالموسمين الماضيين، حيث سجل 5 أهداف فى الفريق الأبيض منهم هدف فى مرمى محمد عواد، و4 أهداف فى شباك محمود جنش، وأضاف اللاعب: "خرجت الزمالك من الكأس وضيعت عليهم بطولة الدورى فى الموسمين الماضيين".

وأشار أحمد سمير إلى أن الزمالك استغنى عنه بقرار مجلس إدارة ولم يمنحوه الوقت الكافى ليقدم أفضل ما لديه من إمكانيات فنية، قائلا: "لم يصبروا عليا وكنت بلعب ظهير أيسر، وهذا مركز غير مركزى فأنا ألعب أمام منطقة الـ 18".