شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل القاهرة غدا على متن طائرة خاصة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى ظهر غد الجمعة الرحلة رقم الرحلة رقم 3201 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها فريق النادى الأهلى الحائز على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة لليوم السابع أن الرحلة التى ستقل بعثة النادى الأهلى هى رحلة خاصة تتبع الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران والتى ستصل إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 2,40 دقيقة ظهر غدا الجمعة .

واضافت المصادر، أنه من المقرر أن تهبط الرحلة بصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للطيران الخاص، حيث يتم إنهاء إجراءات البعثة عبر الصالة وخروجهم منها .

يذكر أن فريق الأهلي توج بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل يضم كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.