7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 11 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 2 / 2021 فى مقدمتها، الأهلى يحصد 2.5 مليون دولار بعد تتويجه ببرونزية مونديال الأندية.

الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح

حصد الأهلي بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة، بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

الأهلي يحقق 4 أرقام قياسية بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

حقق فريق الكرة بالأهلي 4 أرقام قياسية جديدة بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية ، بعد الفوز بنتيجة 3 / 2 بركلات الترجيح.

الاهلي أول فريق عربي وأفريقي يحصد برونزية مونديال الأندية مرتين قدم فريق الأهلي أداءً رجوليًّا في مواجهة بالميراس البرازيلي، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليصبح أول فريق إفريقي وعربي ينجح في اعتلاء منصات التتويج في هذه البطولة العالمية مرتين.

حازم إمام: بعد كام شهر الزمالك هيكون مكان الأهلى فى المونديال

وجه حازم امام لاعب فريق الزمالك التهنئة الى النادى الأهلى بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ، بالتغلب على بالميراس البرازيلى فى تحديد المركزين الثالث و الرابع.

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