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ملف الخليج 365.. الأهلي بطل برونزية المونديال.. وبايرن يتوج بسداسية تاريخية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الخميس 11 فبراير.

الشناوي يقود الأهلي لـ"برونزية" مونديال الأندية

الأهلي مر من هنا.. منصة تتويج مونديال الأندية تُكرم بطل إفريقيا

فيفا يعلن أفضل 3 لاعبين بمونديال الأندية

الاتحاد يُعمق أوجاع الإسماعيلي بالفوز بهدف

حجازي يسجل أول أهدافه مع الاتحاد في ديربي جدة (فيديو)

باتشيكو: أهنئ الأهلي ببرونزية المونديال.. وأتمنى تكرار مواجهته بنهائي أفريقيا

سداسية تاريخية.. بايرن يتوج بمونديال الأندية بالفوز أمام تيجريس

بطل البرونزية.. "فيفا" يختار الشناوي رجلاً لمواجهة الأهلي وبالميراس

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمباراة مولودية الجزائر

كأس مصر.. إنبي ينتظر الأهلي أو النصر

صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في للمرة الخامسة

سكاي: إصابة مولر بفيروس

ميار شريف تودع أستراليا المفتوحة بالخسارة أمام كايا جوفان في الدور الثاني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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