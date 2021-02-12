الزمالك يعيد تشغيل حلم السادسة بطريق صعب بدايته مولودية الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود نادي الزمالك من جديد لإعادة تشغيل حلم السادسة الذي بدأ منذ أخر تتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2002.

الفارس الأبيض وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين منذ أخر تتويج له، لكنه خسر في 2016 أمام صنداونز، وفي 2020 أمام الأهلي، ليعود في 2021 بمحاولة جديدة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بعد احتلاله التصنيف الثاني، ليصطدم بالترجي الذي تغلب عليه في ربع نهائي العام الماضي، ومولودية الجزائر، وتينجويت السنغالي.

رحلة الزمالك نحو اللقب السادس في دوري الأبطال تبدأ من القاهرة بمواجهة فريق مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة.

جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض أكد أن الزمالك يسعى للوصول إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي لتعويض خسارة العام الماضي، وذلك قبل صدام المولودية.

بينما قال حازم إمام قائد الفريق، أن الزمالك ليس لديه وقت للبكاء على خسارة النهائي الماضي أمام الأهلي، وأن عليه استغلال الفرصة الحالية للتعويض والمنافسة بقوة على اللقب.

ويأمل رجال المدرب البرتغالي باتشيكو في تحقيق انتصار على الضيف الجزائري العنيد من أجل حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة للاقتراب خطوة من العبور إلى ربع النهائي والعودة من جديد لعيش حلم اللقب السادس.

ويخوض الزمالك المباراة منتشياً بصدارته المؤقتة للدوري المصري الممتاز بفارق 5 نقاط عن الأهلي المؤجل له مباراتين تحدد نتائجهما استمرار الفارس الأبيض في القمة أو تراجعه خطوة.

بطاقة المباراة

الحدث: مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 12 فبراير 2021

التوقيت: 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 7، وتايم سبورت الأرضية

الملعب: استاد القاهرة الدولي