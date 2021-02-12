كوكا: قميص الأهلي شرف.. هدفي الدوريات الخمس الكبرى.. ومصطفى سيكون عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس ومنتخب مصر الأول بأن قميص الأهلي يشرف كل لاعب إرتداه، قائلًا أنه يحلم باللعب في أحد الدوريات الخمس الكبرى، كما أكد إيمانه بقدرة مصطفى محمد على الوصول للعالمية.

وقال كوكا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ألف مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة.. تابعت المباراة بعد نهاية التدريبات مباشرة وعودتي للمنزل، وطلبت مع زوجتي عدم اشغالي بأي شيء أخر، ومدرب بالميراس الحالي تولى تدريبي من قبل في سبورتينج براجا."

وتابع: "فوز الأهلي فخر لكل من مثل النادي في يوم من الأيام، وكل من لعب في الأهلي يعلم قيمة قميص الأهلي وشرف لكل مصري أن يتابع الأهلي في البطولة."

وأبدى رضاه عن مستواه في الفترة الأخير، قائلًا: "تأخرت بعض الشيء هذا الموسم بسبب الإصابة بفيروس كورونا.. أنا سعيد للغاية بأولمبياكوس وألعب في نادي كبير يشارك بشكل دائم في دوري الأبطال، ولا أعلم إلى متى سوف استمر مع الفريق، وحلمي الانتقال لناد في الدوري الانجليزي أو الإسباني."

وتحدث عن مشواره مع منتخب مصر: "حتى الآن لا يوجد مدرب أتى قبل حسام البدري ومنحني فرصة في منتخب مصر، وبالتالي لا يمكن أن يقول أحد أنني لا أقدم نفس مستواي مع النادي في صفوف المنتخب، وأتمنى أن استمر في المشاركة مع البدري وأكون عند حسن ظنه بي".

وأضاف: "هدفنا مع منتخب مصر تحقيق أقوى انجاز ممكن في صفوف المنتخب، ونسعى لتقديم بطولة جيدة في أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم وتحقيق انجاز كبير هناك."

أما عن مستقبله فقد قال: "حتى الآن لم أفكر في العروض التي تأتي براتب كبير في دوريات ضعيفة، تفكيري في الوقت الحالي هو الاستمرار في أوروبا وأحلم بالانتقال لناد كبير في أوروبا من أحد الدوريات الخمس الكبرى، لكن الشخص الذكي يجب عندما يصل لسن ما أن يفكر في الأمور المالي."

وفيما يتعلق باحتراف مصطفى محمد بجالاتا سراي: "مصطفى محمد شخص محترم، ولاعب جيد ومجتهد، وكنت سعيد للغاية بتسجيله أهداف في أول 3 مباريات، وأتمنى له كل التوفيق ويستمر في المستوى الحالي، ولا يفكر إطلاقًا في العودة لمصر حاليًا، هناك صعوبات في البداية لكن يجب أن ينظر لنقطة بعيدة ليصل لمستوى عالمي."

واختتم قائلًا: "لماذا لا يلعب مصطفى محمد في أحد الأندية العالمية؟ هو لاعب جيد وصغير السن وقوي وسريع لماذا لا يحلم بتحقيق انجاز جيد وأتمنى له كل التوفيق كما أتمنى النجاح لكل لاعب في المنتخب."