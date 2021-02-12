بعثة الأهلي تعود للقاهرة ظهر الجمعة بعد الفوز ببرونزية المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

تعود بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة الساعة الثانية ظهر الجمعة، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي فوزًا صعبا على الدحيل بركلات الترجيح مساء الخميس، ليتوج بالبرونزية.

وتصل بعثة النادي الأهلي على متن طائرة خاصة، ويتم استقبالها بصالة 4 "كبار الزوار".

وحقق الأهلي الفوز على الدحيل في الدور الأول، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني في مباراة نصف النهائي، ليحقق الفوزعلى بالميراس البرازيلي ويتوج ببرونزية المونديال.

وتوج الأهلي بالبرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيقها المرة الأولى عام 2006.

ويستعد الأهلي بمجرد وصوله لمواجهة المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل، في المرحلة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.