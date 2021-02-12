انفانتينو: جماهير الأهلي خلقت أجواءً بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاني إنفانتينو، إن الجماهير المصرية من النادي الأهلي خلقت أجواءً خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وأضاف انفانتينو، خلال تصريحات عقب نهائي كأس العالم للأندية:"بطولة مُستحقة لبايرن ميونخ الذي فاز بكل شيء، الجماهير المصرية من النادي الأهلي خلقت أجواءً".

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":"فريق تيجيريس لم يتوقع صعوده للنهائي سندحر فيروس كورونا وتعود كرة القدم كما كانت مرة أخرى، قطر جاهزة لاستقبال كأس العالم ولديها كل المقاومات".

وفاز الأهلي خلال رحلته بكأس العالم للأندية في مباراتين أمام الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي بينما هُزم أمام بايرن ميونخ الألماني ليتوّج بالمركز الثالث.