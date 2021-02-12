إسماعيل بن ناصر يتحدث عن عصبية إبراهيموفيتش في ميلان

تحدث نجم وسط إيه سي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر عن عصبية زميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال تدريبات الفريق اليومية.

وأشاد بن ناصر (23 عامًا) في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، بالروح العالية للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي تزامنت عودته لميلان مع استعادة الفريق لتقاليده في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وقال بن ناصر في معرض حديثه عن إبراهيموفيتش: “إبرا قدم إضافة كبيرة لنا كلاعبين منذ قدومه للفريق، هو يسعى دائمًا لأن يرفع من حجم طموحاتنا”.

وأضاف النجم الجزائري: “زلاتان لا يتردد في تقديم نصائح لجميع اللاعبين، هو يبحث عن الكمال دائمًا”.

وتابع لاعب آرسنال الإنجليزي السابق: “صحيح أنه كثير الصراخ في الملعب، غير أن هذا الأمر ملهم لنا كلاعبين شباب، لأنه يؤكد أنه يشعر بالمسؤولية. نفضل قيامه بالصياح ضدنا، بدلًا من التعامل بلامبالاة”.

وواصل: “لو فشلنا في الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الحالي، فذلك يعني أن كل ما قمنا به منذ شهر مارس الماضي سيذهب أدراج الرياح”.

واختتم: “ينبغي علينا بذل أقصى جهد، من أجل إعادة ميلان لمكانته الطبيعية كأحد أفضل الأندية في إيطاليا وأوروبا”.

وتأتي هذه الإشادة بإبراهيموفيتش (39 عامًا)، لتؤكد الدور المحوري الذي يلعبه النجم لسويدي المخضرم في استعادة ميلان لتوهجه على الصعيد المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن إسماعيل بن ناصر، فاز بجائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2020، ويعتبر أحد أبرز العناصر التي يعول عليها المدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي؛ من أجل استعادة لقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 10 سنوات.

جدير بالذكر أن ميلان يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد مرور 21 جولة من عمر الموسم الحالي 2020/21، برصيد 49 نقطة، ومتفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه وغريمه المحلي، الإنتر.