موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا “المعلق والقنوات الناقلة”

يبدأ نادي الزمالك المصري، وصيف بطل افريقيا في النسخة الماضية، رحلته في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021/2020، باستضافة مولودية الجزائر في أولى جولات المجموعة الرابعة، اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير، على ملعب القاهرة الدولي.

يقود مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، الحكم الإثيوبي “باملاك تيسيما تيسا” وتنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل القمة المصرية الجزائرية عبر قناة بين سبورت HD7 بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف“، في مواصلة من جانب إدارة القناة لتطبيق نظام الحياد على المباريات العربية العربية بوضع معلق من خارج البلدين.

ويمكن متابعة مباراة الزمالك وضيفه مولودية الجزائر، على قناة بين سبورتس ماكس 7 الفرنسية، بالتعليق الفرنسي، عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك خسر المباراة النهائية في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نهائي القرن، أمام غريمه النادي الأهلي المصري، بهدفين لهدف، على ستاد القاهرة الدولي، أواخر شهر نوفمبر 2020 الماضي.

وجاء ترشح الزمالك إلى دور المجموعات هذا الموسم بعدما أعتبر فائزًا أمام نادي الغزالة التشادي الذي لم يحضر مباراة الذهاب بسبب ظروف فيروس كورونا.