يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت مباراة مؤجلة من الجولة 11، ولعبت مباراتين من الجولة 13.

وكانت بداية مباريات اليوم في الدوري المصري في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، إذ واجه غزل المحلة نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة 13.

وحقق سيراميكا كليوباترا الانتصار على غزل المحلة، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة، وتقدم سيراميكا بهدف أحمد ياسر ريان، في الدقيقة (42)، وأتى الهدف الثاني في الدقيقة (80)، بعدما سجل محمد فتح الله مدافع المحلة بالخطأ في مرماه.

ودخل سيراميكا كليوباترا إلى المربع الذهبي على حساب الجونة وبفارق الأهداف، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، وتراجع غزل المحلة إلى المركز 11.

وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، انطلقت مباراة مصر المقاصة والانتاج الحربي لحساب الجولة 13، وتمكن الفريق الفيومي من تحقيق الانتصار بهدف دون رد، سجله “تشيملس بيكلي” في الدقيقة السابعة.

واختتمت مباريات اليوم في الدوري المصري، بمواجهة الاتحاد السكندري والاسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة 11، وتمكن زعيم الثغر من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله “كريم الديب” من علامة الجزاء.

وارتقى الاتحاد السكندري إلى المركز العاشر وفي رصيده 14 نقطة من 9 مباريات، بينما تراجع الإسماعيلي إلى منطقة الهبوط، والتحديد في المركز قبل الأخير وفي جعبته 8 نقاط من 11 مباراة.

والتالي ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم