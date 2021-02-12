صفقات ريال مدريد | تزمت زيدان يقرب إيسكو من الدوري الإيطالي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان سيتسبب في رحيل نجم الفريق، إيسكو ألاركون إلى الدوري الإيطالي.

ورغم معاناة ريال مدريد من عدد كبير من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، رفض زيدان الاعتماد على إيسكو خلال مباراة اللوس بلانكوس الماضية مع خيتافي في الدوري الإسباني، مساء أول أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إيسكو (28 عامًا) يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ بسبب الأزمات التي يعاني منها في ريال مدريد.

علمًا بأن إيسكو ارتبط بالانضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الشتوي الماضي، في ظل اهتمام إدارة البيانكونيري بتدعيم الخطوط الأمامية، أملًا في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، الغائبة عن خزائن النادي الإيطالي منذ عام 1996.

وفي حال انتقال إيسكو إلى يوفنتوس، سيعود صانع الألعاب الإسباني لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعب بجواره في ريال مدريد بين عامي 2013 و2018.

وكانت صحيفة الماركا الإسبانية والمقربة من نادي ريال مدريد، قد نشرت تقريرًا في يناير الماضي يفيد بأن علاقة إيسكو بزيدان تأزمت تمامًا، بينما يُعتبر صاحب الـ28 عامًا هدفًا رئيسيًا بالنسبة لمدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، حيث هناك رغبة باستغلال أزمات النجم الإسباني في النادي الملكي لضمه، وتجد إدارة الميرنجي الأمر فرصة جيدة للتخلص من راتب اللاعب الكبير، والذي يزيد عن 12 مليون يورو سنويًا.

وشارك إيسكو في 15 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم مع ريال مدريد، لم يسجل خلالها أي هدف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بينما كانت مشاركته الأساسية الأخيرة في الهزيمة بنتيجة (1-4) ضد فالنسيا في 8 نوفمبر الماضي بالدوري الإسباني.

وتجدر الإشارة إلى أن إيسكو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2013، قادمًا من صفوف فريق مالقا الأندلسي نظير 30 مليون يورو، وشارك النجم الإسباني في 321 مباراة مع اللوس بلانكوس بمختلف المنافسات، تمكن خلالها 51 هدفًا وتقديم 55 تمريرة حاسمة.

وحقق إيسكو رفقة ريال مدريد جميع الألقاب الممكنة؛ أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، (2) الدوري الإسباني، (1) كأس ملك إسبانيا، (2) كأس السوبر الإسباني، (3) كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية أربع مرات.