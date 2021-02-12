ليفربول يُحذر بايرن ميونخ بعد تصريحات رومينيجه

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قد حذرت نظيرتها في بايرن ميونيخ الألماني؛ من السعي لضم نجم الفريق، محمد صلاح.

وكان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيجه قد أشاد بصلاح ووصفه، بأنه ليونيل ميسي الكرة الأفريقية، لكنه استبعد إمكانية تعاقد النادي الألماني مع النجم المصري في الوقت الحالي.

ونشرت صحيفة الصن البريطانية تقريرًا عنونته بـ”ليفربول يحذر بايرن ميونيخ بأن صلاح ليس للبيع”.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن رسالة ليفربول لبايرن ميونخ هي أن: “صلاح ليس للبيع”، مع إشارة لوصف رومينيجه لنجم الريدز بأنه “ليونيل ميسي أفريقيا”، وجملة: “سيكون شرف لنا أن نحظى به”.

وشددت الصن على أن ليفربول؛ ليس لديه أي نية للتخلي عن النجم المصري، الذي يستمر عقده حتى صيف 2023، ويتقاضى راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وبات بايرن ميونخ آخر الأندية الأوروبية الكبرى، التي يرتبط اسمها بصلاح، بعد ريال مدريد وبرشلونة عقب تصريح النجم المصري لصحيفة “آس” الإسبانية في ديسمبر الماضي؛ بإمكانية رحيله عن ليفربول وتعبيره عن التقدير التام للعملاقين الإسبانيين.

ونجح محمد صلاح في فرض اسمه عالميًا منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من صفوف روما الإيطالي، نظير 42 مليون يورو، حيث توج النجم المصري مرتين بالحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسمي 2017/18 و2018/19، كما يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 16 هدفًا رغم تراجع نتائج فريقه.

بالإضافة لتتويجه بألقاب؛ دوري أبطال أوروبا 2018/19، الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/20، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.