فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة تشيلسي وبارنسلي فى كأس الاتحاد الانجليزي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة تشيلسي وبارنسلي فى كأس الاتحاد الانجليزي، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 11 فبراير 2021، وذلك في إطار منافسات دور الـ16.

أكمل تشلسي عقد الفرق المتأهلة الى ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه بارنسلي بهدف وحيد، ويلتقي البلوز فريق شيفيلد يونايتد فى الدور المقبل.

واجرى مدرب تشلسي الالماني توماس توخل 10 تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الاخيرة ومنح الفرصة للاعبين عدة غابوا عن المشهد في الآونة الاخيرة وابرزهم الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا والجناح المغربي حكيم زياش والاميركي كريستيان بوليسيتش والاسكتلندي الشاب بيلي غيلمور.

ووجد الفريق اللندني صعوبة في اختراق دفاع اصحاب الارض وانتظر حتى الدقيقة 64 ليسجل له المهاجم تامي ابراهام هدفه الوحيد اثر تمريرة من ريس جيمس.

نقل لقاء تشيلسي وبارنسلي على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، وتولي مهمة التعلق على المباراة المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، كما نقل ايضا على قناة بي بي سي 1، وتقام على ملعب أوكويل.

نجح فريق تشيلسي في الوصول إلي هذا الدور بعدما حقق الفوز علي فريق لوتن تاون بثلاثة أهدف مقابل هدف في الدور الرابع.

ويقدم البلوز مستوي جيد علي المستوي المحلي حيث يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة وحقق الإنتصار في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق الفوز علي فريق شيفيلد بهدفين مقابل هدف وسيسعي اليوم الى تحقيق الفوز ليحجز مقعداً في الدور المقبل.

علي الجانب الاخر تأهل فريق بارنسلي سيتي إلي هذا الدور بعد ان حقق الفوز علي فريق نوريتش سيتي بهدف دون رد بالدرو الرابع.

إليكم اهداف المباراة

اقرأ ايضا