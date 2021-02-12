الامارات | الجولة 16.. «ديربي» و«كلاسيكو» وحسابات دقيقة في القمة والقاع

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة 16.. «ديربي» و«كلاسيكو» وحسابات دقيقة في القمة والقاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم مواجهات من العيار الثقيل، يتقدمها «كلاسيكو» بين الشارقة «المتصدر» مع العين، و«ديربي دبي» بين النصر والوصل، فيما تخطف مباراة شباب الأهلي والوحدة الأنظار، في وقت يخرج الجزيرة لمواجهة اتحاد كلباء «الحصان الأسود» للبطولة.

ويتصدر الشارقة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة «الوصيف»، في حين اشتعل الصراع بداية من المركز الثالث بوجود بني ياس، والنصر، وشباب الأهلي، وإلى الآن لم تظهر ملامح البطل، بسبب تقارب المستوى الفني بين الفرق في الأداء والترتيب.

وفي مواجهات لا تقل أهمية عن صدامات القمة، يستضيف خورفكان «المتطور» فريق بني ياس، ويسعى الفجيرة إلى تحقيق الفوز على الظفرة، وسيكون فريق حتا أمام الفرصة الأخيرة قبل أن يسلم رايته إذا ما نجح في تحقيق الفوز على أرضه خلال هذه الجولة أمام فريق عجمان.

الفرصة ستكون سانحة لفريق الشارقة لمواصلة الانتصارات إذا ما رغب في استغلال الموسم السيئ لفريق العين وتخبط نتائجه، بينما يسعى لاعبو الأخير إلى إزالة المشهد الذي ظهروا عليه أمام شباب الأهلي الجولة الماضية والخسارة برباعية، لاستعادة اسم الزعيم العيناوي، ومحاولة عدم الابتعاد عن مربع الكبار.

وفي ديربي بنكهة مختلفة وجديدة بين مدرستين من أميركا الجنوبية، يستضيف النصر، بقيادة الأرجنتيني دياز، فريق الوصل بقيادة البرازيلي هيلمان، الذي لم يخسر في بطولة الدوري حتى الآن منذ أن تولى المدرب الجديد قيادة الفريق، وغيّر كثيراً في شكل الفريق، وفي المقابل، يسعى الإمبراطور للثأر من الخسارة في الدور الأول، التي كانت بثلاثية نظيفة أمام «العميد»، الذي خسر أمام اتحاد كلباء في أول ظهور للمدرب دياز في بطولة كأس الخليج العربي.

وسيكون شباب الأهلي القادم من الخلف، بقيادة المهندس مهدي علي، المتحكم الأول في بطولة الدوري الدور الثاني، بعد التغيير الكبير الذي ظهر به الفريق، وزاد من ذلك بضم الموهوب عمر عبدالرحمن «عموري»، الذي قد يعود من الإصابة في نهاية الشهر الحالي.

مواجهات الجولة 16

السبت 13-2-2021

شباب الأهلي - الوحدة

خورفكان - بني ياس

حتا - عجمان

الشارقة - العين

الأحد 14-2-2021

اتحاد كلباء - الجزيرة

الفجيرة - الظفرة

النصر - الوصل

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