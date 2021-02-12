الامارات | إطلاق اسم «الحبارى» على نفق مسار الدرّاجات في «سيح السلم»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «الحبارى» على نفق مسار الدرّاجات في «سيح السلم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق اسم «الحبارى» على النفق الجديد لمسار الدرّاجات الهوائية، أسفل شارع سيح السلم بمنطقة القدرة بالقرب من «لاست إكزيت القدرة»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن «توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس اهتمام سموّه بالحياة البيئية في الدولة، وحرصه المستمر على تعزيز وعي المجتمع بأهمية مختلف مكوناتها، لاسيما طائر الحبارى، الذي طالما ارتبط بالبيئة والثقافة الإماراتية، ويعدّ من الطيور التي تحظى بالرعاية في دبي، في ضوء توجيهات سموّه بتوطينها وإكثارها في المحميات الطبيعية الموجودة في الإمارة، وسعياً لإشراك المجتمع في الحفاظ على الحياة والبيئة البرية التي تميز منطقة القدرة».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر في وقت سابق بتغيير موقع العمل، خلال تنفيذ مشروع النفق، إلى طرف آخر من الموقع، بسبب وجود أعشاش لطائر الحبارى، وذلك مع تفقد سموّه لسير العمل في المشروع، حيث وجّه حينها بتغيير موقع النفق، وذلك حرصاً على عدم المساس بالأعشاش.

ويقع نفق الحبارى على امتداد مسار القدرة للدراجات الهوائية، الذي يصل طوله إلى 135 كيلومتراً، ويعدّ من أهم مضامير الدرّاجات الهوائية في إمارة دبي، ويخدم المسار منطقتي سيح السلم والقدرة، وصولاً إلى القرية العالمية ومنطقة البراري، ويتيح مزاولة نشاطات الدرّاجات الهوائية في البيئة الطبيعية لإمارة دبي بمختلف السرعات.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدرّاجات الهوائية المنفذة حتى نهاية عام 2020 بلغ 425 كيلومتراً، في حين تعتزم هيئة الطرق والمواصلات زيادة أطوال مسارات الدرّاجات إلى 668 كيلومتراً بحلول عام 2025.

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