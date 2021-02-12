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الامارات | باوزير.. ماجستير في القانون الرياضي

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق كرة القدم بنادي الشارقة، خالد باوزير، أنه يواصل تحصيله
الأكاديمي، ويدرس حالياً الماجستير في القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية في دبي، على الرغم من أنه لاعب كرة قدم محترف، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي الوصول إلى أبعد نقطة، سواء في كرة القدم أو في الدراسة والتحصيل الأكاديمي».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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