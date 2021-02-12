الامارات | باوزير.. ماجستير في القانون الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن باوزير.. ماجستير في القانون الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق كرة القدم بنادي الشارقة، خالد باوزير، أنه يواصل تحصيله

الأكاديمي، ويدرس حالياً الماجستير في القانون الرياضي بالجامعة الأمريكية في دبي، على الرغم من أنه لاعب كرة قدم محترف، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي الوصول إلى أبعد نقطة، سواء في كرة القدم أو في الدراسة والتحصيل الأكاديمي».

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