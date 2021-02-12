الامارات | محمد مصطفى يعشق البحر ويجيد الصيد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى يعشق البحر ويجيد الصيد والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر لاعب الفجيرة، العراقي محمد مصطفى، عن عشقه للسباحة في البحر، مشيراً إلى أن شواطئ الفجيرة البحرية تذكّره بمسقط رأسه بمدينة البصرة في العراق، لذلك يحرص دائماً على زيارتها، وقال لـ»الإمارات اليوم« إنه يجيد الصيد أيضاً، لكن ظروف التدريب لا تسمح له بذلك، مشيراً إلى أنه يتلذذ بوجبته الغذائية التقليدية »المسكوف«.

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