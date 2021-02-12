الامارات | المتصدر يواجه الأخير في «الهواة».. والأضواء على لاعب برشلونة السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن المتصدر يواجه الأخير في «الهواة».. والأضواء على لاعب برشلونة السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن أندية الدرجة الأولى، اليوم، منافسات مرحلة الإياب من دوري «الهواة» بإقامة ثلاث مباريات عند الساعة 17:20، إذ يلتقي فريق الإمارات المتصدر برصيد 21 نقطة مع الذيد متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وعلى الرغم من فارق النقاط، فإن المباراة لن تكون سهلة على «الصقور» بعد التطور الفني الواضح الذي حصل على أداء الذيد في المباريات الماضية، منذ التعاقد مع لاعب برشلونة الأسبق جيفرسون سواريز، ما يجعل من صدارة «الصقور» على المحك. وكان فريق الإمارات فاز على الذيد 3-1 في مرحلة الذهاب.

وستكون المباراة الثانية التي تجمع العروبة الوصيف 20 نقطة مع دبا الفجيرة رابع الترتيب 17 نقطة، مصيرية لكلا الفريقين، ويعتبر فوز أحدهما نقطة تحول نحو الاستمرار بالمنافسة على المركزين المؤهلين لدوري الخليج العربي، كما يتطلع العروبة إلى رد الاعتبار لخسارته مباراة الذهاب (2-صفر) وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتقابل التعاون (10 نقاط) مع مسافي (12 نقطة) في مباراة يأمل فيها الفريقان استعادة نغمة الانتصارات لنيل مركز أفضل في ترتيب فرق البطولة، وكانت نتيجة الفريقين في الذهاب فوز مسافي (2-1).

وتختتم الجولة غداً باقامة مباراتين يلعب فيهما الحمرية مع البطائح ودبا الحصن مع مصفوت.

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