الامارات | خليل وطحنون يعوّضان مبوكو وخريبين في الوحدة أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن خليل وطحنون يعوّضان مبوكو وخريبين في الوحدة أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ ثنائي الوحدة، خليل إبراهيم وطحنون الزعابي، ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه شباب الأهلي، غداً، في افتتاح الجولة 16 من دوري الخليج العربي، على حساب الثنائي المحترف، السوري عمر خريبين، الكونغولي باول مبوكو، اللذين يغيبان عن المواجهة بداعي الإصابة، وذلك بحسب تأكيدات المدرب الصربي رازوفيتش، خلال المؤتمر الصحافي أمس.

وقال رازوفيتش: «بالطبع غياب خريبين ومبوكو يمثل خسارة كبيرة بالنسبة للوحدة، لكننا نثق بخليل إبراهيم وطحنون الزعابي، وهما من اللاعبين الشبان الرائعين، ومباراة شباب الأهلي ستكون فرصة أمامهما لإثبات قدراتهما».

وأضاف: «سنخوض مباراة الغد بمعنويات جيدة وبرغبة في تحقيق الفوز، ونعلم جيداً أننا سنواجه فريقاً مكتملاً ومنتشياً بانتصاراته الأخيرة، لكننا أيضاً نملك طموحات نسعى لتحقيقها في تلك المباراة، مشدداً على أن تفوق شباب الأهلي على الوحدة في آخر 10 مواسم، أمر يحدث في كل الدوريات، وهذا ليس معناه أن يستسلم فريقه للخسارة من قبل أن يدخل المباراة».

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