الامارات | الجزيرة في اختبار الوحدة بدوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة في اختبار الوحدة بدوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح في الخامسة عصر اليوم، الجولة العاشرة من ذهاب دوري اليد، بإقامة مباراتين في التوقيت ذاته، حيث يستضيف الجزيرة جاره الوحدة، بينما يحل العين ضيفاً على دبا الحصن.

وتبحث الفرق الأربعة عن تحسين مواقعها في سلم الترتيب، خصوصاً العين الذي خضع للراحة في الجولة الماضية، والباحث عن نقطته الـ21 التي تسمح له بالمنافسة في مركز الوصيف الذي يحتله حالياً شباب الأهلي. وتستكمل الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الشارقة المتصدر، ومليحة ثالث الترتيب، على أن يحل الظفرة العاشر ضيفاً على شباب الأهلي، ويسدل الستار بلقاء الوصل وضيفه بني ياس.

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