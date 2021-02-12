شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز كأس العالم للأندية.. المبالغ التي سيحصل عليها الأهلي وبايرن ميونيخ والمركز الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت اليوم بطولة كأس العالم للاندية بفوز فريق بايرن ميونيخ بالبطولة والميدالية الذهبية على حساب فريق تيجريس أونال المكسيكي الوصيف في هذه البطولة، بينما حقق النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب بالميرس البرازيلي الذي حل رابعا، وكان قد حقق فريق الدحيل القطري الفوز على فريق اوليسان هيوانداي الكوري الجنوبي ليحتل كلاهما المركز الخامس والسادس على الترتيب، بينما حل أوكلاند سيتي النيوزيلاندي المركز الأخير بعد انسحابه بسبب الظروف المصاحبة لفيرس كورونا في نيوزيلاندا.

وتنص لوائح الفيفا على حصول كل مركز على مبلغ محدد بداية من الفائز بالبطولة إلى صاحب المركز السابع والأخير

وفيما يلي ترتيب الفرق في بطولة كأس العالم للأندية والمبالغ التي سيحصل عليها كل فريق :

المركز-الفريق ------- الجوائز المالية البطل- بايرن ميونيخ 5 ملايين دولار الوصيف- تيجريس اونال 4 ملايين دولار المركز الثالث- الأهلي 2.5 مليون دولار المركز الرابع- بالميراس 2 مليون دولار المركز الخامس- الدحيل 1.5 مليون دولار المركز السادس- اولسان هيونداي مليون دولار المركز السابع- اوكلاند سيتي نصف مليون دولار