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علي محمد علي: الإرهاق ظهر على لاعبي الأهلي مع نهاية مباراة بالميراس

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المعلق الرياضي علي محمد علي، على فوز النادي الأهلي بالبرونزية في كأس العالم للأندية بالفوز على بالميراس.


وأكد علي محمد علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي لعب بأداء كبير في البطولة وكان يستحق البرونزية".

وتابع: "الإرهاق ظهر على لاعبي الأهلي مع نهاية مباراة بالميراس البرازيلي بسبب ضغط اللقاءات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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