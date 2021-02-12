شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو ينهي أزمة فتوح و بن شرقي في الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن باتشيكو المدير الفني قرر العفو عن أحمد ابو الفتوح الظهير الايسر للفريق وضمه للقائمة المشرحة للعب مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الاولي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أبو الفتوح كان قد دخل في مشادة كلامية مع أشرف بن شرقي عقب مباراة غزل المحلة، ليقرر المدير الفين اسبتعاده من مواجهة الاتحاد السكندري".

وتابع: "باتشيكو قرر العفو عن اللاعب بعد حل الأزمة مع اللاعب".