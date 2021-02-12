شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن عقب برونزية الأهلي: «إبني هيبقى نمبر وان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الكابتن محسن، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى نجله بعد حزنه بسبب ضياع ضربة الجزاء أمام بالميراس.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بقولك يا مروان متزعلش انت دايمًا كنت بتجب أهداف وشويت من برة منطقة الجزاء".

وتابع: "انتظروا ابني في ثوب جديد وهيبىق رقم واحد إن شاء الله".

وواصل:" ني كان زعلان رغم تتويج الأهلي بالبرونزية في كأس العالم".

وتابع: "لم أتواصل مع مروان وأتركه حتى يهدأ ولكن شاهدنا أنه كان حزينًا بسبب ضياع ضربة الجزاء أمام بالميراس".

وأنهى تصريحاته:"مروان لم يخبرني ويأخذ رأيي في عرض الإسماعيلي ولكن الإسماعيلي نادي كبير، الإسماعيلي كبير ولكن أتمنى أن يختتم ابني مروان مسيرته الكروية في النادي الأهلي".