شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو مُرشح للانضمام إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودى الحالى، مرشح للانضمام لفريق الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين، أنه بعد تلقي مسؤولي النادي ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين بضم اللاعب وبناء عليه تم تحويل الأمر للمدير الفني باتشيكو لمعرفة رأيه قبل بدء المفاوضات الرسمية".

وتابع: "الزمالك رغم تعاقده مع المهاجم مروان حمدي ولكنه بحاجة إلى مهاجم أجنبي جديد وهي سياسة الأهلي والزمالك وهو وجود مهاجم أجنبي".