شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: «كنا مُصرين نرفع اسم الأهلي ونفَرّح جماهيره» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد الشناوي، كابتن النادي الأهلي، الشكر لله على الفوز بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية، قائلًا: «الحمد لله».
وتابع الشناوي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الخميس: «دخلنا البطولة دي وإحنا عارفين هي صعبة قد إيه بس كنا مُصرين نرفع إسم الأهلي ونفَرّح جماهيره، والحمد لله ربنا وفقنا ????????».
واختتم: «مبروك البرونزية يا أهلي وعقبال مراكز أعلى كتير جاية».facebook
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