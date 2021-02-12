شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: «كنا مُصرين نرفع اسم الأهلي ونفَرّح جماهيره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد الشناوي، كابتن النادي الأهلي، الشكر لله على الفوز بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية، قائلًا: «الحمد لله».

وتابع الشناوي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الخميس: «دخلنا البطولة دي وإحنا عارفين هي صعبة قد إيه بس كنا مُصرين نرفع إسم الأهلي ونفَرّح جماهيره، والحمد لله ربنا وفقنا ????????».

واختتم: «مبروك البرونزية يا أهلي وعقبال مراكز أعلى كتير جاية».