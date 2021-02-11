الامارات | البايرن يتربع على عرش الكرة العالمية ويحتفل بسداسية تاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يتربع على عرش الكرة العالمية ويحتفل بسداسية تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج بايرن ميونيخ الألماني بطل اوروبا بلقب النسخة السابعة عشرة لمونديال الاندية في كرة القدم عندما تغلب على تيغريس المكسيكي 1-صفر اليوم في المباراة النهائية على على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، وحقق السداسية. وسجل المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59. وبات بايرن ميونيخ ومدربه هانزي فليك، ثاني فريق بعد برشلونة الاسباني عام 2009 يحقق انجاز التتويج بستة ألقاب، في دوري ابطال اوروبا، كأس السوبر الاوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالاضافة الى مونديال الاندية.

وهو اللقب الثاني للنادي البافاري في المسابقة العالمية بنظامها الجديد، بعد الاول عام 2013 عندما حقق الرباعية بينها الثلاثية المحلية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا). ومنذ تتويج البافاري عام 2013، سيطرت الاندية الاوروبية على اللقب، خصوصا ريال مدريد الاسباني المتوج في 2014 و2016 و2017 و2018 بالاضافة الى مواطنه برشلونة (2015) وليفربول الانكليزي (2019).

في المقابل، يبقى العزاء الوحيد للفريق المكسيكي صنعه المفاجأة باقصائه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 1-صفر، ليصبح أول فريق من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) يبلغ النهائي ويحرز المركز الثاني.

ونال الاهلي المصري، بطل إفريقيا، المركز الثالث بفوزه على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي صفر-صفر).

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