شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي: كنا أفضل من الأهلي.. واستحوذنا على الكرة أغلب أوقات المباراة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة، عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به الفريق، في المباراة التي جمعته بجاره الأهلي في ديربي جدة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).
وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية للقنوات الرياضية السعودية: «لقد استحوذنا على الكرة في أغلب مجريات المباراة، وهدف الأهلي جاء من فرصة وحيدة».
وأضاف: «في الشوط الثاني الأفضلية كانت الأفضلية واضحة لنا، وأعتقد اننا أضعنا المكسب، وكنا نستحق الفوز في المباراة».
وأتم حجازي: «هدف مباراة اليوم الأول منذ انتقالي للاتحاد، كنت أتمنى أن يكون هدف الفوز، لكن بإذن الله نحقق الأفضل في القادم».
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