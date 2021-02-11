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أحمد حجازي: كنا أفضل من الأهلي.. واستحوذنا على الكرة أغلب أوقات المباراة

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة، عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به الفريق، في المباراة التي جمعته بجاره الأهلي في ديربي جدة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية للقنوات : «لقد استحوذنا على الكرة في أغلب مجريات المباراة، وهدف الأهلي جاء من فرصة وحيدة».

وأضاف: «في الشوط الثاني الأفضلية كانت الأفضلية واضحة لنا، وأعتقد اننا أضعنا المكسب، وكنا نستحق الفوز في المباراة».

وأتم حجازي: «هدف مباراة اليوم الأول منذ انتقالي للاتحاد، كنت أتمنى أن يكون هدف الفوز، لكن بإذن الله نحقق الأفضل في القادم».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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