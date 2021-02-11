شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بالميراس: الأهلي كان الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أبل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، فخره بإنجاز فريقه رغم الهزيمة من الأهلي والحصول على المركز الرابع بكأس العالم للأندية.

وأعرب فيريرا عن فخره الكبير، حيث فاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح (3-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي بتعادل سلبي.

وقال في تصريحات نشرتها شبكة «ESPN»: «كانت مباراة متوازنة اليوم، اجتمعت هنا (في قطر) أفضل فرق في العالم، كان بإمكان أي فريق أن يسجل، وذهبنا إلى ضربات الجزاء، وانتهى بها الأمر أن تكون من اختصاص أولئك الذين يدافعون ضد كفاءة أولئك الذين يهاجمون».

وأضاف: «أنا فخور للغاية بهذا الفريق، لقد وصلت إلى بالميراس لأحل محل مدرب آخر (فاندرلي لوكسمبورج)، وكانت هناك الكثير من الشكوك حولي، لعبنا في كأس العالم للأندية ونحن من بين أفضل أربعة فرق في العالم، نحن في نهائي كأس البرازيل، بفضل الكثير من العمل وجدارة هؤلاء اللاعبين».

وأردف فيريرا: «ما زالت لدينا بطولة ريكوبا سودا أمريكانا، وبطولات أخرى لنلعبها، لقد أتيحت لنا الفرصة لنكون من بين الفرق الأربعة الأولى في العالم وانتهينا بالمركز الرابع، علينا أن نقبل ونمضي قدمًا».

وأتم: «أنا أؤمن حقًا بالكفاءة عند تنفيذ ضربات الجزاء، كفاءة أولئك الذين يسجلون ضد المدافعين، واليوم كان خصمنا أفضل».