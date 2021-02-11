شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نحن الإمبراطورية الكروية التي لا تغيب عنها الإنجازات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفت صفحة النادي الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بتتويج النادي الأهلي، بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية المقامة في قطر، قائلة: «لحظات تاريخية لا يقوى على صناعتها إلا ملك إفريقيا وممثلها التاريخي في مونديال الأندية وهو يعانق الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه».

وتابعت الصفحة، مساء الخميس: «في إنجاز لم يتحقق على الصعيدين العربي والإفريقي إلا من خلال الأهلي الإمبراطورية الكروية التي لا تغيب عنها الإنجازات».

النادي الأهلي يحصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية

النادي الأهلي يحصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية

النادي الأهلي يحصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية

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