شكرا لقرائتكم خبر عن «بايرن ميونيخ» يهنئ النادي الأهلي بحصوله على المركز الثالث بكأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني بتهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بركلات الترجيح على نادي بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف؛ ليتوج النادي الأهلي للمرة الثانية بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وذلك في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث حقق البرونزية الأولى عام 2006.

وكتب البايرن عبر حسابه " تهانينا للنادي @AlAhly المصري تحقيق الميدالية البرونزية " مصحوبا بفبدبو تحية من الحارس نوير لنجم المباراة محمد الشناوي

وقد حقق بايرن ميونيخ الفوز بالبطولة بعد فوزه على نادي تيجريس أونال المكسيكي بنتيجة هدف مقابل لا شيء ليحقق هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخه.