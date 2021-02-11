شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الزمالك: «ممكن بعد كام شهر نبقى مكان الأهلى في المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حازم إمام، لاعب فريق الزمالك، التهنئة إلى النادي الأهلى بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، بالتغلب على بالميراس البرازيلي في تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأضاف، في تصريحات للمؤتمر الصحفي، قبل مباراته أمام مولودية الجزائر، أنه من الممكن أن يكون الزمالك مكان الأهلى في المونديال بعد عدة أشهر قائلًا: «ممكن بعد كام شهر نبقى مكان الأهلى في المونديال».

وأضاف إمام: «ليس لدينا وقت للحزن على خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، أمامنا فرصة كبيرة الآن للتعويض، لدينا لاعبون وجهاز فني على أعلى مستوى، وبفضلهم وصلنا لنهائي البطولة الماضية».