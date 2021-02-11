شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي وكيميتش وجينياك أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2020 عن أفضل ثلاثة لاعبين في البطولة.

فاز جوشوا كيميتش بجائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة بعد حصد اللقب رفقة فريقه.

وحصل أندريه بيير جينياك المهاجم الفرنسي المخضرم على جائزة ثاني أفضل لاعب في البطولة بقيادته فريقه للنهائي وتسجيل 3 أهداف في البطولة.

جينياك صاحب الـ35 عاما هو أيضا هداف النسخة الحالية من البطولة برصيد 3 أهداف في 3 مباريات.

وأخيرا، حصد روبيرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية بعد تسجيل هدفين في البطولة وحصد اللقب.

يُذكر أن بايرن ميونيخ تُوج بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على تيجريس المكسيسي بهدف في النهائي.