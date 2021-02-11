شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس العالم للأندية: بايرن ميونيخ يسقط تايجرز ويحافظ على الهيمنة الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج بايرن ميونيخ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ببطولة كأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد تغلبه في النهائي على بطل دوري أبطال الكونكاكاف، تايجرز أونال المكسيكي، بهدف نظيف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أفضلية واضحة لبطل أوروبا من حيث حيازة الكرة والتي بلغت 60% مع تسديدهم 6 تسديدات (3 على المرمى) مقابل 3 تسديدات فقط من جانب بطل الكونكاكاف (1 على المرمى)

وسجل بايرن هدفًا بعد 19 دقيقة بواسطة جوشوا كيميتش، لكن الحكم- وبعد العودة للVAR - ألغى الهدف بسبب وجود تسلل على المهاجم ليفاندوفسكي.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد 16 دقيقة من زمن الشوط الثاني من توقيع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد، في شوط تقاسم فيه الفريقان السيطرة على الكرة بنسبة 50% لكن كان التفوق الكاسح من الناحية الهجومية لبطل أوروبا الذي سدد 11 تسديدة (5 على المرمى) مقابل 0 من التسديدات من جانب الضيوف الذين اعتمدوا تمامًا على حارس مرماهم، ناهويل جوزمان.

رجل المباراة:

على الرغم من الخسارة، إلا أن الحارس المكسيكي ناهويل جوزمان كان بطل المباراة بتصديه لـ 8 كرات من جانب لاعبي البايرن، 3 منها نتيجة تسديدات من داخل ال18، لينقذ فريقه من خسارة ثقيلة في النهائي.

هل تعلم أن:

بنجامين بافارد هو ثاني مدافع يسجل في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد الياباني تسوكاسا شيوتاني مع العين الإماراتي ضد ريال مدريد في نهائي نسخة عام 2018.

بافارد هو ثالث فرنسي يسجل في نهائي كأس العالم للأندية بعد جوناثان بيابياني (مع إنتر ميلان في 2010) وكريم بنزيما (مع ريال مدريد في 2016).

لاعب الوسط الإنجليزي جمال موسيالا (17 عامًا و350 يومًا) أصبح أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم للأندية منذ البرازيلي أليكساندر باتو مع إنترناسيونال في 2006 (بعمر 17 عامًا و106 أيام).

هانز فليك توج بـ 6 ألقاب مع بايرن ميونيخ، عدد يفوق عدد الهزائم التي تعرض لها الفريق تحت قيادته (5)!

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

توج بايرن ميونيخ بثاني ألقابه من المسابقة (بعد نسخة عام 2013) وأصبح ثالث أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة خلف ريال مدريد (4) وبرشلونة (3).

خسارة تايجرز لن تقلل من إنجاز الفريق المكسيكي الذي أصبح أول ممثل على الإطلاق من اتحاد الكونكاكاف الذي يتواجد في نهائي كأس العالم للأندية

أبرز الأرقام والإحصائيات:

بايرن ميونيخ هو ثاني فريق يتوج بالسداسية (الدوري، الكأس، دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبي، كأس السوبر المحلي وكأس العالم للأندية) بعد برشلونة في عام 2009.

هذا هو ثامن تتويج على التوالي للأندية الأوروبية بلقب كأس العالم للأندية بداية من نسخة 2013 وحتى النسخة الحالية.