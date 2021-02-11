شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: برونزية العالم تدفعنا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه الشكر إلى جماهير الأهلي بعد دعمها المستمر للفريق طوال الفترة الماضية، والتي شهدت التتويج بالثلاثية: الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، واليوم الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وأكد مدافع الأهلي أن الجماهير لم تتخلَّ عن الفريق طوال الفترة الماضية، وهو ما كان دافعًا وحافزًا قويًّا للاعبين في كأس العالم للأندية من أجل التتويج بميدالية.
وقال إبراهيم: «كنا نتمنى كسر الرقم القياسي الخاص بالتتويج بالميدالية البرونزية من خلال تحقيق مركز جديد، لكن في النهاية سعداء بما قدمناه، خاصة أنها أول مرة لهذا الجيل الوجود في هذه البطولة الكبرى».
وأضاف: «الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكنا نتطلع إلى تحقيق أفضل مما حققناه اليوم، لكن في النهاية نحن سعداء بما تحقق، الذي سيكون دافعًا قويًّا لنا من أجل استكمال رحلة البطولات والإنجازات والأرقام القياسية».
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