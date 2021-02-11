شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلق على أداء مصطفى محمد مع جالطة سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه مصطفى محمد، لاعب الفريق، المحترف فى صفوف جالطة سراى التركى على سبيل الإعارة.

وقال باتشيكو، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مولودية الجزائر غدًا: "سعيد بما يقدمه مصطفى محمد مع جالطة سراي " .

وأوضح باتشيكو أن نجاح مصطفى محمد يؤكد أن مستوى لاعبى الزمالك عال، وأشار إلى أنه على تواصل مع مسؤولي جالطة سراي وأخبروه بأنهم سعداء بمستوى اللاعب وما يقدمه معهم منذ مشاركته فى الدورى التركى.