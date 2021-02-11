شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج ببرونزية المونديال.. موعد مباراة الأهلي القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق النادى الأهلى مباراته المقبلة أمام المريخ السودانى فى الجولة الأولى بدورى المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا، بعدما توج الفريق الأحمر ببرونزية مونديال الاندية فى الدوحة.

ويلتقى النادى الأهلى مع نظيره المريخ السودانى يوم الثلاثاء المقبل فى القاهرة، حيث يقع الأهلى فى المجموعة الاولى بدورى أبطال افريقيا مع كل من فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى والمريخ السودانى.