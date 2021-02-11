شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يخطف تعادلًا قاتلًا من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق اتحاد جدة نقطة ثمينة في ديربي السعودية الذي جمعه ونادي الأهلي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «الدوري السعودي للمحترفين»، على استاد ملعب الرديف «الجوهرة المشعة».

تقدم فريق أهلي جدة عن طريق اللاعب عبدالرحمن عبدالله غريب (24) من عمر المباراة، وقبل أن تلفظ المواجهة أنفاسها الأخيرة استطاع أحمد حجازي تحويل ضربة ركنية إلى هدف التعادل (86).

بهذه النتيجة، وصل أهلي جدة إلى 34 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما يصل الاتحاد إلى 29 نقطة في المركز الخامس.