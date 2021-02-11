شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض محاولات إقناعه ببقاء ربيعه مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض بيسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، كافة المحاولات التي بذلها الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسامي قمصان مدرب الفريق، بإقناعه بمنح رامي ربيعه مدافع الفريق، فرصة أخيرة والمشاركة مع الفريق والتراجع عن الاستغناء عن اللاعب، خاصه في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق في خط الدفاع، ولكن تمسك موسيماني بقراره برحيل اللاعب في ظل اعتماده على بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.

ويذكر أن اللاعب كان قريباً من الانتقال إلى المقاولون العرب والإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن المفاوضات لم تكتمل.